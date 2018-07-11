Счастлив переходу в "Вест Хэм" и лучшую лигу в мире, - Ярмоленко
Украинец подписал с английским клубом 4-летний контракт
Украинский хавбек Андрей Ярмоленко прокомментировал свой переход в "Вест Хэм". Об этом сообщается на сайте английского клуба.
"Конечно, я очень счастлив перейти в "Вест Хэм". Это большой клуб с хорошими фанами, я счастлив перейти в АПЛ. Английская премьер-лига - лучшая лига в мире. Знаю, что в "Вест Хэме" строится интересный проект. Команда хочет достичь высоких результатов и я рад этому вызову", - сказал Ярмоленко.
Announcing Yarmolenko... #WelcomeAndriy pic.twitter.com/ZEnkm955sY— West Ham United (@WestHamUtd) July 11, 2018
Украинец перешел в "Вест Хэм" из "Боруссии" Дортмунд, подписав с клубом 4-летний контракт.
Официальный сайт "молотобойцев" решил познакомить своих болельщиков с украинским новичком и собрал семь интерестных фактов о 28-летнем вингере.
Only Andriy Shevchenko has scored more goals for Ukraine... #WelcomeAndriyhttps://t.co/tw18kJ0Fkj— West Ham United (@WestHamUtd) July 11, 2018
Напомним, вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал игроком мадридского "Реала".