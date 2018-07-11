Счастлив переходу в "Вест Хэм" и лучшую лигу в мире, - Ярмоленко

Украинец подписал с английским клубом 4-летний контракт

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко прокомментировал свой переход в "Вест Хэм". Об этом сообщается на сайте английского клуба.

"Конечно, я очень счастлив перейти в "Вест Хэм". Это большой клуб с хорошими фанами, я счастлив перейти в АПЛ. Английская премьер-лига - лучшая лига в мире. Знаю, что в "Вест Хэме" строится интересный проект. Команда хочет достичь высоких результатов и я рад этому вызову", - сказал Ярмоленко.

Украинец перешел в "Вест Хэм" из "Боруссии" Дортмунд, подписав с клубом 4-летний контракт.

Официальный сайт "молотобойцев" решил познакомить своих болельщиков с украинским новичком и собрал семь интерестных фактов о 28-летнем вингере.

Only Andriy Shevchenko has scored more goals for Ukraine... #WelcomeAndriyhttps://t.co/tw18kJ0Fkj — West Ham United (@WestHamUtd) July 11, 2018

Напомним, вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал игроком мадридского "Реала".