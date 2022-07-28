Купалися в морі. На міні в Коблево підірвалися дві особи
Фото: начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім (gettyimages)
У Коблево (Миколаївська область) на міні підірвалися дві особи. Обласна влада нагадує про заборону купатися в морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кіма.
"Повторюю, якщо заборонено - значить є причини. 2 особи підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше комбайнер підірвався на міні в Дніпропетровській області. Інцидент стався під час збору врожаю пшениці.
До цього в Київській області при поході в ліс на міні підірвалася жінка. Її не вдалося врятувати.
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