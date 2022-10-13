UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Куп'янську затримали зрадницю, яка збирала "податки" для окупантів

Фото: у Куп'янську зрадниця збирала "податки" для окупантів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У звільненому Куп'янську Харківської області викрили колаборантку, яка збирала "податки" для РФ. Зрадниці оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Жителька Куп'янська, яка обіймала посаду головного державного інспектора міста, перейшла на бік ворога. Під час окупації вона почала працювати у так званій "Налоговой службе Харьковской ВГА".

На новій "посаді" жінка брала участь у нарадах з підприємцями району. Вона схиляла їх до сплати "податків" на користь Росії. Також зрадниця переконувала своїх колег-податківців залишатися в окупації та працювати з росіянами.

Жінку затримали у Куп'янську та оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала у Куп'янську зрадницю, яка збирала "податки" для окупантів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, суд засудив до 9 років в'язниці інформаторка РФ, яка коригувала ворожі обстріли на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниКупянскколаборантка