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У Куп'янську затримали зрадницю, яка збирала "податки" для окупантів

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Куп'янськ, Четвер 13 жовтня 2022 12:34
У Куп'янську затримали зрадницю, яка збирала "податки" для окупантів Фото: у Куп'янську зрадниця збирала "податки" для окупантів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У звільненому Куп'янську Харківської області викрили колаборантку, яка збирала "податки" для РФ. Зрадниці оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Жителька Куп'янська, яка обіймала посаду головного державного інспектора міста, перейшла на бік ворога. Під час окупації вона почала працювати у так званій "Налоговой службе Харьковской ВГА".

На новій "посаді" жінка брала участь у нарадах з підприємцями району. Вона схиляла їх до сплати "податків" на користь Росії. Також зрадниця переконувала своїх колег-податківців залишатися в окупації та працювати з росіянами.

Жінку затримали у Куп'янську та оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала у Куп'янську зрадницю, яка збирала "податки" для окупантів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, суд засудив до 9 років в'язниці інформаторка РФ, яка коригувала ворожі обстріли на Донбасі.

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Служба безпеки України Купянск колаборантка
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