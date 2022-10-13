В Купянске задержали предательницу, собиравшую "налоги" для оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Жительница Купянска, занимавшая должность главного государственного инспектора города, перешла на сторону врага. Во время оккупации она начала работать в так называемой "Налоговой службе Харьковской ВГА".

На новой "должности" женщина принимала участие в совещаниях с предпринимателями района. Она склоняла их к уплате "налогов" в пользу России. Также предательница убеждала своих коллег-налоговиков оставаться в оккупации и работать с россиянами.

Женщину задержали в Купянске и объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей грозит 15 лет за решеткой или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала в Купянске предательницу, собиравшую "налоги" для оккупантов (ssu.gov.ua)