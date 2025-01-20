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В Купянске РФ атаковала авто полиции дроном "Молния": фото

Понедельник 20 января 2025 17:36
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В Купянске РФ атаковала авто полиции дроном "Молния": фото Фото: последствия обстрела полицейских в Купянске (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталья Кава

Российская армия атаковала правоохранителей, которые находились в служебном автомобиле. Это произошло на выезде из города Купянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

По данным ведомства, инцидент случился днем понедельника, 20 января, на выезде из города Купянск. Известно, что правоохранители на служебном автомобиле Renault Duster осуществляли отработку территории Купянского района.

В этот момент в них и попал вражеский дрон "Молния".

Фото: последствия обстрела полицейских в Купянске (t.me/police_kh_region)

Полицейские получили телесные повреждения и получили акубаротравмы. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Проводится осмотр места происшествия, изымаются обломки боеприпаса.

Бои за Купянск

Ранее распространялась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку. Однако по словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, пока угрозы Купянску нет.

Также в начале декабря в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

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