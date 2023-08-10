У Куп'янську авіабомбою пошкоджено будівлю міськради

"Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради", - написав він.

Крім того, минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

"О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - повідомив Синєгубов.

Ситуація в Куп'янську

Куп'янськ Харківської області було звільнено у вересні 2022 року. Зараз російські війська ведуть наступ на цьому напрямку.

Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, з 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, може бути проведена обов'язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.

Синєгубов пояснив, що орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей.