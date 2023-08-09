Обов'язкову евакуацію можуть провести у понад 50 населених пунктах Куп'янського району

З 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, може бути проведена обов'язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

За його словами, це питання обговорювали сьогодні на апаратній нараді у ХОВА у зв'язку з загостренням оперативної обстановки.

"Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров'я цивільних людей суттєво зросли", - йдеться у заяві.

Скількох людей може торкнутись евакуація

Синєгубов пояснив, що орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей.

Усім буде надана необхідна допомога, евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.

Як записатись на евакуацію

"Наголошу, що процес евакуації триває на постійній основі, всі охочі покинути обстрілювані території можуть виїхати у більш безпечні райони, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів", - написав глава області.

Охочі виїхати можуть звертатися за номерами: +38(050) 789 01 24 та +38(063) 789 64 74.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами, заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. Збройні сили України знають про всі плани російських загарбників і зривають їх.