З Куп'янської громади евакуювали 18 дітей, залишилось ще 560

За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, евакуаційні заходи відбуваються під патронатом віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук та начальника ХОВА Олега Синєгубова

"Наразі у громаді лишаються 560 малюків та підлітків. Евакуаційна робота триває", - розповів Беседін.

18 дітей, евакуйованих напередодні, відправили в Рівненську область, де дітей та дорослих, що їх супроводжують, розмістять в санаторному закладі.

"Для них передбачене повноцінне харчування, реабілітаційні заходи, психологічна підтримка, медичне обстеження, а також повний спектр соціальних послуг, які надає держава", - сказав Беседін.