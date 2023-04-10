RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Купянской общины эвакуировали 18 детей, осталось еще 560

Фото: в Купянском обществе осталось 560 детей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Из Купянской общины Харьковской области эвакуировали 18 детей. Еще 560 детей и подростков пока остаются в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

По словам начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, эвакуационные мероприятия проходят под патронатом вице-премьер-министра Ирины Верещук и начальника ХОВА Олега Синегубова

"В настоящее время в общине остаются 560 малышей и подростков. Эвакуационная работа продолжается", - рассказал Беседин.

18 детей, эвакуированных накануне, отправили в Ровенскую область, где сопровождающих детей и взрослых разместят в санаторном заведении.

"Для них предусмотрено полноценное питание, реабилитационные мероприятия, психологическая поддержка, медицинское обследование, а также полный спектр социальных услуг, оказываемых государством", - сказал Беседин.

Напомним, 8 апреля захватчики обстреляли населенные пункты Купянского района. В результате атаки погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітиКупянск