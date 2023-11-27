В Купянском районе полиция завершила эвакуацию детей, но двоих не нашли

Правоохранители завершили эвакуацию детей из Купянского района Харьковской области. За месяц было эвакуировано 296 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области.

"С 03 по 26 ноября с опасной территории вывезено 296 детей. По списку на территории Куриловской общины считается еще 2 ребенка: 2012 и 2018 годов рождения. Однако дети по адресу проживания отсутствуют. Их местонахождение устанавливается", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что в Купянском районе в период с 3 по 26 ноября проводилась обязательная эвакуация семей с детьми.

Для этого были привлечены 30 работников Купянского РИН ГУНП в Харьковской области, экипажи полка полиции особого назначения "Белые ангелы", бойцы корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД), волонтеры и местные власти.

С территории Кондрашевской общины вывезли 31 ребенка, из Купянской общины (левый берег) - 182 детей, из Куриловской общины - 83 ребенка. Все эвакуированные доставлены в безопасные места.

Эвакуация в Харьковской области

В начале ноября в пяти общинах Купянского района Харьковской области ввели принудительную эвакуацию детей. Тогда из-за опасных условий в более надежные места планировали доставить 275 детей и их семьи из 66 населенных пунктов.

Отметим, что ситуация в Купянске пока сложная. Российские войска начали массивно обстреливать город сразу после того, как ВСУ освободили его осенью 2022 года во время масштабной деоккупации территории Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.