У Куп'янському районі оголосили повну евакуацію із двох громад: що відомо

У Харківській області оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. Раніше тут евакуація проводилась лише частково.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району", - оголосив він.
За словами Синєгубова, наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 - діти.
В яких населених пунктах буде проводитись евакуація?
Мова йде про сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:
Куди звертатись?
Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.
"Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій", - додав голова ОВА.
Куп'янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лимано-Куп'янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою. Попри те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється. Наприклад, 10 серпня 2023 року загарбники скинули авіабомбу ФАБ-250 на будівлю міськради в Куп'янську.
У зв'язку із постійними обстрілами у серпні минулого року з Куп'янського району Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення. Вона стосувалась й самого Куп'янська та Куп'янська Вузлового. Зокрема, у документі йшлося і про часткову евакуацію на територіях Кондрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.
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