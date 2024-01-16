У Куп'янському районі оголосили повну евакуацію із двох громад: що відомо

"Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району", - оголосив він.

За словами Синєгубова, наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 - діти.

В яких населених пунктах буде проводитись евакуація?

Мова йде про сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:

Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка - Кіндрашівської громади;

Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха - Курилівської громади.

Куди звертатись?

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

"Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій", - додав голова ОВА.

Обстріли Куп'янська та району

Куп'янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лимано-Куп'янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою. Попри те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється. Наприклад, 10 серпня 2023 року загарбники скинули авіабомбу ФАБ-250 на будівлю міськради в Куп'янську.

У зв'язку із постійними обстрілами у серпні минулого року з Куп'янського району Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення. Вона стосувалась й самого Куп'янська та Куп'янська Вузлового. Зокрема, у документі йшлося і про часткову евакуацію на територіях Кондрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.