В Купянском районе объявили полную эвакуацию из двух общин: что известно

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. Ранее здесь эвакуация проводилась частично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриливской общин Купянского района", - объявил он.
По словам Синегубова, в настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 - дети.
В каких населенных пунктах будет проводиться эвакуация?
Речь идет о семьях с детьми, проживающих в населенных пунктах:
Куда обращаться?
Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91.
"Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций", - добавил глава ОВА.
Купянск и район Харьковской области расположены на линии фронта, где ситуация на Лимано-Купянском направлении в последние недели стала достаточно напряженной. Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается. Например, 10 августа 2023 года захватчики скинули авиабомбу ФАБ-250 на здание горсовета в Купянске.
В связи с постоянными обстрелами в августе прошлого года из Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касалась и самого Купянска и Купянска Узлового. В частности, в документе говорилось и о частичной эвакуации на территориях Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин.
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