У Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію

"Оголосити на деокупованих територіях населених пунктів, наближених до зони бойових дій Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад проведення обов'язкової евакуації населення у безпечні регіони України", - йдеться в повідомленні.

До того ж на території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт. Ківшарівка, м. Куп'янськ - Вузловий.

Обстріли Куп'янська та району

Куп'янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лимано-Куп'янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою. Попри те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється. Наприклад, буквально в ніч проти четверга, 10 серпня, загарбники скинули авіабомбу ФАБ-250 на будівлю міськради в Куп'янську.