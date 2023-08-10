RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию

Фото: в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касается и самого Купянска и Купянска Узлового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение Купянской ВА, подписанное 9 августа.

"Объявить на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично на территориях Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в сообщении.

К тому же на территории Купянсккой городской территориальной общины обязательная эвакуация объявлена для жителей города Купянск Заосколье (левый берег реки Оскол), пгт. Ковшаровка, г. Купянск - Узловой.

Обстрелы Купянска и района

Купянск и район Харьковской области расположены на линии фронта, где ситуация на Лимано-Купянском направлении в последние недели стала достаточно напряженной. Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается. Например, буквально в ночь на четверг, 10 августа, захватчики скинули авиабомбу ФАБ-250 на здание горсовета в Купянске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковэвакуацияКупянск