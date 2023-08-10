В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию

"Объявить на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий Дворичанской поселковой, Петропавловской сельской, частично на территориях Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в сообщении.

К тому же на территории Купянсккой городской территориальной общины обязательная эвакуация объявлена для жителей города Купянск Заосколье (левый берег реки Оскол), пгт. Ковшаровка, г. Купянск - Узловой.

Обстрелы Купянска и района

Купянск и район Харьковской области расположены на линии фронта, где ситуация на Лимано-Купянском направлении в последние недели стала достаточно напряженной. Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается. Например, буквально в ночь на четверг, 10 августа, захватчики скинули авиабомбу ФАБ-250 на здание горсовета в Купянске.