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По Куп'янській і Бахмутській осях ворог створив ешелоновану систему РЕБ, - Залужний

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Володимир Костирін

На Лимано-Куп'янському напрямку, а також у районі Бахмута російські окупанти створили ешелоновану систему радіоелектронної боротьби (РЕБ). Її елементи постійно змінюють своє місце розташування.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, передає РБК-Україна з посиланням на колонку генерала для The Economist.

Український полководець зазначив, що до основних переваг російської техніки РЕБ можна віднести налагодження в країні-агресорі серійного виробництва так званої "окопної радіоелектронної боротьби". Йдеться про такі системи тактичного рівня, як "Сілок", "Пітон", "Гарпун", "Піроєд", "Стриж", "Лісочок".

За словами Залужного, незважаючи на те, що з початку широкомасштабної військової агресії проти України росіяни втратили значну частину цієї техніки, зараз противник "продовжує зберегти значну перевагу в радіоелектронній боротьбі".

"По Куп'янській та Бахмутській осях противник фактично створив ешелоновану систему радіоелектронної боротьби, елементи якої постійно змінюють своє місце розташування", - написав генерал.

Також головнокомандувач ЗСУ розповів, що в українській армії до 2022 року такі сучасні засоби радіоелектронної боротьби з БПЛА типу "Буковель-АД", "Анклав", "Хмара", "Нота" добре зарекомендували себе у боях.

"Але, незважаючи на це, на початок війни близько 65% типів станцій перешкод у частинах (підрозділах) Збройних сил України було виготовлено колишнім Радянським Союзом, а нових було лише 25%", - розповів Залужний.

Раніше головнокомандувач ЗСУ озвучив думку, що РФ до кінця 2023 року може наростити кількість авіації у 8 дивізій.

Більше про те, що написав Залужний The Economist - читайте в нашому матеріалі.

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Валерій ЗалужнийВійна Росії проти України