Куп’янськ під масованим ударом: РФ застосувала рідкісну авіабомбу (фото)

Росія масовано атакувала Куп'янськ авіабомбами. Під час обстрілу окупанти використали 10 КАБів, в тому числі рідкісну ОДАБ-1500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Defense Express.

"За добу російські війська скинули на місто 10 керованих авіаційних бомб, в тому числі - об’ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-1500", - розповів Синєгубов.

За даними голови ОВА, внаслідок ворожих ударів пʼятеро людей отримали травми різної ступені тяжкості.

"Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу. На щастя, обійшлося без загиблих", - зазначив він.



Наслідки обстрілу Куп'янська (t.me/synegubov)

Що відомо про рідкісну авіабомбу ОДАБ-1500

Термобарична ОДАБ-1500 - об'ємно-детонуюча авіаційна бомба вагою 1500 кг на яку окупанти також змогли встановити комплект УМПК, який перетворив її на плануючу.

Як писали аналітики Defense Express, росіяни вже не вперше використовують ОДАБ-1500 для ударів по Україні. Ще у березні 2024 року вони наголошували, що удар ОДАБ-1500 по селищу Велика Писарівка у Сумській області, що у 7 км від кордону з РФ, був не поодиноким.

Саме в цьому випадку бомба була оснащена комплектом УМПК, який дозволяє використовувати її на значних відстанях, за оцінками - 50-70 км.

Додамо, що тоді аналітики приводили як мінімум ще один випадок використання ОДАБ-1500 - у лютому минулого року по позиціях українських захисників у Часовому Яру. Також є згадки про використання такої бомби у середині січня 2024 року, "при цьому, у деяких випадках, її було помилково ідентифіковано, як ОДАБ-500". Та навіть у квітні 2023 року, але без УМПК.

Як зазначали аналітики, ОДАБ-1500 є доволі рідкісним виробом у порівнянні з іншими авіабомбами. Вона належить до старого покоління двотактових термобаричних боєприпасів, коли спочатку розпилюється запальна суміш, а потім відбувається підрив.