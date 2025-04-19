Купянск под массированным ударом: РФ применила редкую авиабомбу (фото)

Россия массированно атаковала Купянск авиабомбами. Во время обстрела оккупанты использовали 10 КАБов, в том числе редкую ОДАБ-1500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, Defense Express.

"За сутки российские войска сбросили на город 10 управляемых авиационных бомб, в том числе - объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-1500", - рассказал Синегубов.

По данным главы ОГА, в результате вражеских ударов пять человек получили травмы различной степени тяжести.

"Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. К счастью, обошлось без погибших", - отметил он.

Последствия обстрела Купянска (t.me/synegubov)

Что известно о редкой авиабомбе ОДАБ-1500

Термобарическая ОДАБ-1500 - объемно-детонирующая авиационная бомба весом 1500 кг на которую оккупанты также смогли установить комплект УМПК, который превратил ее в планирующую.

Как писали аналитики Defense Express, россияне уже не впервые используют ОДАБ-1500 для ударов по Украине. Еще в марте 2024 года они отмечали, что удар ОДАБ-1500 по поселку Великая Писаревка в Сумской области, что в 7 км от границы с РФ, был не единичным.

Именно в этом случае бомба была оснащена комплектом УМПК, который позволяет использовать ее на значительных расстояниях, по оценкам - 50-70 км.

Добавим, что тогда аналитики приводили как минимум еще один случай использования ОДАБ-1500 - в феврале прошлого года по позициям украинских защитников в Часовом Яру. Также есть упоминания об использовании такой бомбы в середине января 2024 года, "при этом, в некоторых случаях, она была ошибочно идентифицирована, как ОДАБ-500". И даже в апреле 2023 года, но без УМПК.

Как отмечали аналитики, ОДАБ-1500 является довольно редким изделием по сравнению с другими авиабомбами. Она относится к старому поколению двухтактных термобарических боеприпасов, когда сначала распыляется зажигательная смесь, а затем происходит подрыв.