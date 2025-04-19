Купянск под массированным ударом: РФ применила редкую авиабомбу (фото)
Россия массированно атаковала Купянск авиабомбами. Во время обстрела оккупанты использовали 10 КАБов, в том числе редкую ОДАБ-1500.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, Defense Express.
"За сутки российские войска сбросили на город 10 управляемых авиационных бомб, в том числе - объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-1500", - рассказал Синегубов.
По данным главы ОГА, в результате вражеских ударов пять человек получили травмы различной степени тяжести.
"Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. К счастью, обошлось без погибших", - отметил он.
Последствия обстрела Купянска (t.me/synegubov)
Что известно о редкой авиабомбе ОДАБ-1500
Термобарическая ОДАБ-1500 - объемно-детонирующая авиационная бомба весом 1500 кг на которую оккупанты также смогли установить комплект УМПК, который превратил ее в планирующую.
Как писали аналитики Defense Express, россияне уже не впервые используют ОДАБ-1500 для ударов по Украине. Еще в марте 2024 года они отмечали, что удар ОДАБ-1500 по поселку Великая Писаревка в Сумской области, что в 7 км от границы с РФ, был не единичным.
Именно в этом случае бомба была оснащена комплектом УМПК, который позволяет использовать ее на значительных расстояниях, по оценкам - 50-70 км.
Добавим, что тогда аналитики приводили как минимум еще один случай использования ОДАБ-1500 - в феврале прошлого года по позициям украинских защитников в Часовом Яру. Также есть упоминания об использовании такой бомбы в середине января 2024 года, "при этом, в некоторых случаях, она была ошибочно идентифицирована, как ОДАБ-500". И даже в апреле 2023 года, но без УМПК.
Как отмечали аналитики, ОДАБ-1500 является довольно редким изделием по сравнению с другими авиабомбами. Она относится к старому поколению двухтактных термобарических боеприпасов, когда сначала распыляется зажигательная смесь, а затем происходит подрыв.
Ситуация на Купянском направлении
Российская армия усилила наступление на Купянском направлении. Оккупанты пытались прорваться на нескольких участках.
Отметим, что за сутки, 18 апреля, на Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.
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