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Культурные учреждения Львовской области с 1 апреля вернутся к стандартному формату работы

Фото: культурные заведения Львовской области с 1 апреля вернутся к стандартному формату работы (loda.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

К привычному, насколько это позволяют условия войны, формату работы, возвращаются с пятницы, 1 апреля, культурные заведения Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Львовской ОВА.

По словам заместителя председателя ОВА Ивана Собко, библиотеки, народные дома, театры, музеи, заповедники и концертные учреждения области с началом российского вторжения не прекращали работы, а лишь изменили формат соответственно для условий реальности.

Теперь речь идет о восстановлении традиционного формата, в том числе в заведениях, которые стали волонтерскими ячейками и центрами помощи внутренне перемещенным лицам, или предоставили убежище тем, кто бежал от войны.

"В войне с российским агрессором, где мы боремся за нашу землю, за нашу свободу, за наше достоинство и независимость, должен держать оборону и культурный фронт. Так вот возвращаемся к привычному, насколько это возможно в условиях войны, режиму работы", - рассказал Собко.

Формат работы расширят, в частности, Львовская национальная опера, Львовский национальный театр им. М. Заньковецкой, Львовская национальная филармония им. М. Скорика, Львовский театр кукол, театр им. Ю. Дрогобыча.

Уже принимают посетителей государственные историко-культурные заповедники "Тустань" и "Нагуевичи", скансен "Музей народной архитектуры и быта во Львове им. К.Шептицкого". С 26 марта к ним присоединились отделы Львовской Национальной галереи искусств им. Б. Возницкого, музеи - заповедники "Подгорецкий замок", "Жолковский замок", "Пятничанская башня".

Команда Львовского музея истории религии регулярно организует экскурсии по городу и подземельям музея и развлекательно-познавательные квесты для детей вынужденно переселенных лиц.

Частично возобновят работу даже те учреждения культуры, где временно проживают переселенцы. Например, в Львовском театре кукол и в театре им. Ю. Дрогобыча внутренне перемещенные лица занимают отдельные комнаты, а в других помещениях ставят спектакли.

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Львовская область