Культурні заклади Львівської області з 1 квітня повернуться до стандартного формату роботи

За словами заступника голови ОВА Івана Собка, бібліотеки, народні доми, театри, музеї, заповідники та концертні установи області з початком російського вторгнення не припиняли роботи, а лише змінили формат відповідно для умов реальності.

Тепер же йдеться про відновлення традиційного формату, у тому числі у закладах, які стали волонтерськими осередками та центрами допомоги внутрішньо переміщеним особам, або надали прихисток тим, хто втік від війни.

"У війні з російським агресором, де ми боремося за нашу землю, за нашу свободу, за нашу гідність і незалежність, оборону повинен тримати і культурний фронт. Отож повертаємося до звичного, наскільки це можливо в умовах війни, режиму роботи", - розповів Собко.

Формат роботи розширять, зокрема, Львівська національна опера, Львівський національний театр ім. М. Заньковецької, Львівська національна філармонія ім. М. Скорика, Львівський театр ляльок, Театр ім. Ю. Дрогобича.

Вже приймають відвідувачів Державні історико-культурні заповідники "Тустань" та "Нагуєвичі", скансен "Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. К. Шептицького". З 26 березня до них приєдналися відділи Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Возницького, музеї - заповідники "Підгорецький замок", "Жовківський замок", "П'ятничанська вежа".

Команда Львівського музею історії релігії регулярно організовує екскурсії містом та підземеллями музею і розважально-пізнавальні квести для дітей вимушено переселених осіб.

Частково відновлять роботу навіть ті заклади культури, де тимчасово проживають переселенці. Наприклад, у Львівському театрі ляльок та у Театрі ім. Ю. Дрогобича внутрішньо переміщені особи займають окремі кімнати, а в інших приміщеннях ставлять вистави.