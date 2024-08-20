Культовий конструктор отримав несподіваний варіант у Формулі-1

Про це заявив журналіст Ральф Бах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на F1-insider.com .

Поки "Феррарі" та "Астон Мартін" марять запрошенням британського інженера, в боротьбу за нього ввімкнулася "Альпін". Французька команда готова гарантувати Ньюї широкі повноваження.

"Лука де Мео та Флавіо Бріаторе хочуть знову натиснути на "газ" і, вірогідно, вже зустрічалися з Ньюї два-три рази. Вони не тільки зробили йому вкрай щедру фінансову пропозицію, а й гарантували певну частку впливу, яку він волів би мати, але навряд отримав би в "Мерседесі" чи "Феррарі", – розповів Бах.

За даними інсайдера, досдвічений британець наразі робить вибір між "Астон Мартіном" і "Альпін". Натомість Скудерія нібито вийшла з перемовин, коли Ньюї наполіг на наданні широких повноважень в легендарній стайні.

Хто такий Едріан Ньюї

Уродженець Колчестера (графство Ессекс), один із найуспішніших конструкторів в історії автоспорту. Закінчив Університет Саутгемптона, здобувши ступінь з відзнаком у галузі аеронавтики.

У 1980 році потрапив до F1, де почав працювати в команді Емерсона Фіттіпальді. У середині 80-х працював у заокеанській серії CART. Перший болід Формули-1 сконструював для команди "Марч" у 1988-му. За три роки перебрався у "Вільямс" і допоміг британській стайні здобути 4 титули (Менселл, Прост, Хілл, Вільньов). У 1997-2005 рр. працював у "Макларені", де двічі чемпіоном став Хаккінен (1998, 1999).

До "Ред Булла" перебрався в 2006 році. Завоював із австрійською командою 6 Кубків конструкторів і 7 чемпіонських титулів (Феттель – чотири, Ферстаппен – три). Однокласником конструктора був знаменитий телеведучий Джеремі Кларксон.