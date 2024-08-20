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Культовый конструктор получил неожиданный вариант в Формуле-1

Вторник 20 августа 2024 11:29
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Культовый конструктор получил неожиданный вариант в Формуле-1 Фото: Гиперкар стал последним проектом Эдриана Ньюи в "Ред Булле" (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший руководитель технического отдела конюшни "Ред Булл" Эдриан Ньюи получил очередное интересное предложение работы в Королеве автоспорта.

Об этом заявил журналист Ральф Бах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на F1-insider.com.

Пока "Феррари" и "Астон Мартин" грезят приглашением британского инженера, в борьбу за него включилась "Альпин". Французская команда готова гарантировать Ньюи широкие полномочия.

"Лука де Мео и Флавио Бриаторе хотят снова нажать на "газ" и, вероятно, уже встречались с Ньюи два-три раза. Они не только сделали ему крайне щедрое финансовое предложение, но и гарантировали определенную долю влияния, которую он предпочитал бы иметь, но вряд ли получил бы в "Мерседесе" или "Феррари", – рассказал Бах.

По данным инсайдера, опытный британец делает выбор между "Астон Мартином" и "Альпин". В свою очередь Скудерия якобы вышла из переговоров, когда Ньюи настоял на предоставлении широких полномочий в легендарной конюшне.

Кто такой Эдриан Ньюи

Уроженец Колчестера (графство Эссекс), один из самых успешных конструкторов в истории автоспорта. Окончил Университет Саутгемптона, получив степень с отличием в области аэронавтики.

В 1980 году попал в F1, где начал работать в команде Эмерсона Фиттипальди. В середине 80-х работал в заокеанской серии CART. Первый болид Формулы-1 сконструировал для команды "Марч" в 1988-м. Три года спустя перебрался в "Уильямс" и помог британской конюшне завоевать 4 титула (Мэнселл, Прост, Хилл, Вильнев). В 1997-2005 гг. работал в "Макларене", где дважды чемпионом стал Хаккинен (1998, 1999).

В "Ред Булл" перебрался в 2006 году. Завоевал с австрийской командой 6 Кубков конструкторов и 7 чемпионских титулов (Феттель – четыре, Ферстаппен – три). Одноклассником конструктора был знаменитый телеведущий Джереми Кларксон.

К слову, ранее "Альпин" вернула легендарного Бриаторе в Формулу-1.

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