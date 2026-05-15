Metro 2033 і Last Light отримали друге життя: що змінили для сучасних ПК

Оновлення для сучасних систем

Попри те, що це оригінальні версії ігор, вони пройшли технічну оптимізацію для комфортної гри. Команда 4A Games врахувала всі особливості сучасного софту та заліза.

Підтримка ОС: ігри тепер офіційно працюють на Windows 10 та Windows 11 без додаткових налаштувань.

Графіка та роздільна здатність: додано підтримку широкого спектра сучасних роздільних здатностей екрана, а також проведено оптимізацію частоти кадрів (FPS) для стабільної роботи на потужних відеокартах.

Керування: розширено список підтримуваних контролерів, що дозволяє використовувати сучасні геймпади.

Однією з головних переваг релізу в GOG є повна відсутність DRM-захисту. Це означає, що ігри належать користувачеві назавжди і не потребують перевірки через інтернет під час запуску.

Доступність та цінова політика

Повернення Metro 2033 та Metro: Last Light Complete Edition супроводжується знижками. До 28 травня обидві гри можна придбати за ціною, що на 70% нижча за стандартну. Наразі кожна частина коштує 3,09 долара.

Тим часом 4A Games підтвердили, що власники оригінальних версій зможуть краще зрозуміти еволюцію серії перед великим релізом.

У очікуванні Metro 2039

Повернення класики є частиною підготовки до виходу нової частини франшизи. Нещодавно студія 4A Games офіційно розкрила назву наступної гри - Metro 2039. Реліз нового survival-шутера запланований на зиму 2026 року.

Поява оригінальних Metro 2033 та Last Light у програмі збереження ігор GOG дає можливість пройти весь шлях Артема в його первісному вигляді, перш ніж поринути у нову історію, що розгорнеться наприкінці цього року.