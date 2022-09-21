Культова траса Формули-1 залишиться в календарі до 2025 року

Легендарна траса залишиться у Формулі-1 до 2025 року. Автоклуб Монако та організатори "Великого цирку" дійшли згоди щодо продовження співпраці.

Менеджмент автоперегонів уперше за історію чемпіонату висунув низку вимог до господарів вуличної траси. Автоклуб Монако втратив привілеї щодо реклами, телетрансляції та вступного внеску. Якщо в часи Берні Екклстоуна Гран-прі Монако не платило за участь у Формулі-1, то тепер щороку перераховує орієнтовно 15 млн доларів Liberty Media.

"Я радий підтвердити проведення гонок у Монако до 2025 року. У наступному сезоні перегони на знаменитих вулицях князівства пройдуть 28 травня. Я вдячний всім, хто забезпечив продовження контракту, особливо Його високість князя Альбера ІІ, президента Автоклубу Монако Мішеля Боері та всю його команду", – заявив бос Формули-1 Доменікалі.

Гран-прі Монако з'явилося у календарі Формули-1 в 1950 році. З 1955-го гонка в Монте-Карло відбувалася регулярно, за винятком коронавірусного сезону-2020. Переможцем етапу цьогоріч став Серхіо Перес із "Ред Булла".