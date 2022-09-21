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Культовая трасса Формулы-1 останется в календаре до 2025 года

Фото: Серхио Перес и Макс Ферстаппен на Гран-при Монако-2022 (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент Королевских автогонок согласовал контракт на проведение Гран-при Монако минимум еще на три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Легендарная трасса остается в Формуле-1 до 2025 года. Автоклуб Монако и организаторы "Большого цирка" пришли к соглашению о продлении сотрудничества.

Менеджмент автогонок впервые за историю чемпионата выдвинул ряд требований к хозяевам уличной трассы. Автоклуб Монако потерял привилегии по рекламе, телетрансляции и вступительному взносу. Если во времена Берни Экклстоуна Гран-при Монако не платило за участие в Формуле-1, то теперь ежегодно перечисляет ориентировочно 15 млн долларов Liberty Media.

"Я рад подтвердить проведение гонок в Монако до 2025 года. В следующем сезоне гонки на знаменитых улицах княжества пройдут 28 мая. Я благодарен всем, кто обеспечил продление контракта, особенно Его высочество князя Альбера II, президента Автоклуба Монако Мишеля Боэри и всю его команду", – заявил босс Формулы-1 Доменикали.

Гран-при Монако появился в календаре Формулы-1 в 1950 году. С 1955-го гонка в Монте-Карло проходила регулярно, за исключением коронавирусного сезона-2020. Победителем этапа в этом году стал Серхио Перес из "Ред Булла".

К слову, накануне ФИА утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023.

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Формула-1Монако