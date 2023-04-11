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Кулеба вирушає до Бухаресту: обговорить з колегами з Румунії та Молдови безпеку регіону

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушає до Бухареста, де проведе зустрічі з міністрами закордонних справ і оборони Румунії та Молдови. Серед іншого, вони обговорять регіональну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Молдови.

У середу і четвер, 12-12 квітня, Кулеба проведе двосторонні зустрічі зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску і молдовським колегою Ніку Попеску.

Також відбуватиметься тристороння зустріч міністрів закордонних справ і оборони Румунії, Молдови та України.

Нагадаємо, Україна та Румунія проведуть першу конференцію з безпеки у Чорному морі в рамках Кримської платформи у Бухаресті.

Організаторами конференції виступають МЗС України, Міноборони України, МЗС Румунії та Міністерство нацоборони Румунії у партнерстві із Центром оборонних стратегій України.

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