RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба отправляется в Бухарест: обсудит с коллегами из Румынии и Молдовы безопасность региона

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправляется в Бухарест, где проведет встречи с министрами иностранных дел и обороны Румынии и Молдовы. Среди прочего, они обсудят, региональную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Молдовы.

В среду и четверг, 12-12 апреля, Кулеба проведет двусторонние встречи со своим румынским коллегой Богданом Ауреску и молдавским коллегой Нику Попеску.

Также будет проходить трехсторонняя встреча министров иностранных дел и обороны Румынии, Молдовы и Украины.

Напомним, Украина и Румыния проведут первую конференцию по безопасности в Черном море в рамках Крымской платформы в Бухаресте.

Организаторами конференции выступают МИД Украины, Минобороны Украины, МИД Румынии и Министерство нацобороны Румынии в партнерстве с Центром оборонных стратегий Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияМолдоваДмитрий КулебаВойна России против Украины