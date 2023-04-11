Кулеба отправляется в Бухарест: обсудит с коллегами из Румынии и Молдовы безопасность региона

В среду и четверг, 12-12 апреля, Кулеба проведет двусторонние встречи со своим румынским коллегой Богданом Ауреску и молдавским коллегой Нику Попеску.

Также будет проходить трехсторонняя встреча министров иностранных дел и обороны Румынии, Молдовы и Украины.

Напомним, Украина и Румыния проведут первую конференцию по безопасности в Черном море в рамках Крымской платформы в Бухаресте.

Организаторами конференции выступают МИД Украины, Минобороны Украины, МИД Румынии и Министерство нацобороны Румынии в партнерстве с Центром оборонных стратегий Украины.

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