Куліба про виключення РФ з міжнародних організацій: земля під ногами має палати скрізь

"Це був чорний листопад російської дипломатії. Земля під ногами агресора має палати не лише в Україні та інших країнах, а й скрізь, в тому числі у міжнародних організаціях", - наголосив глава МЗС.

Кулеба нагадав, що в останньому місяці осені РФ не обрали до керівних органів відразу чотири такі організації. А саме:

Міжнародної морської організації,

ЮНЕСКО,

Організації із заборони хімічної зброї,

до Міжнародного Суду ООН також не були обрані російські судді.

Чиновник також звернув увагу на те, що таке сталося з Росією вперше в історії ще з радянських часів.

Ізоляція Росії у міжнародних організаціях

Раніше повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй почала очищатися від згубного впливу Російської Федерації. Так, уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду ООН.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

Крім того, глава держави розповів, що Росію не включили до нового складу Ради Міжнародної морської організації на 2024-2025 роки.