UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Куліба про виключення РФ з міжнародних організацій: земля під ногами має палати скрізь

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ситуацію з виключенням Росії із низки міжнародних організацій протягом одного місяця "чорним листопадом" дипломатії країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

"Це був чорний листопад російської дипломатії. Земля під ногами агресора має палати не лише в Україні та інших країнах, а й скрізь, в тому числі у міжнародних організаціях", - наголосив глава МЗС.

Кулеба нагадав, що в останньому місяці осені РФ не обрали до керівних органів відразу чотири такі організації. А саме:

  • Міжнародної морської організації,
  • ЮНЕСКО,
  • Організації із заборони хімічної зброї,
  • до Міжнародного Суду ООН також не були обрані російські судді.

Чиновник також звернув увагу на те, що таке сталося з Росією вперше в історії ще з радянських часів.

Ізоляція Росії у міжнародних організаціях

Раніше повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй почала очищатися від згубного впливу Російської Федерації. Так, уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду ООН.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

Крім того, глава держави розповів, що Росію не включили до нового складу Ради Міжнародної морської організації на 2024-2025 роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба