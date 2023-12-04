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Кулеба объяснил исключение РФ из международных организаций: земля под ногами должна гореть везде

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с исключением России из ряда международных организаций в течение одного месяца "черным ноябрем" дипломатии страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Это был черный ноябрь российской дипломатии. Земля под ногами агрессора должна гореть не только в Украине и других странах, но и везде, в том числе в международных организациях", - подчеркнул глава МИД.

Кулеба напомнил, что в последнем месяце осени РФ не избрали в руководящие органы сразу четырех таких организаций. А именно: 

  • Международной морской организации,
  • ЮНЕСКО,
  • Организации по запрещению химического оружия,
  • в Международный Суд ООН также не были избраны российские судьи.

Чиновник также обратил внимание, что такое произошло с Россией впервые в истории еще с советских времен.

Изоляция России в международных организациях

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций начала очищаться от губительного влияния Российской Федерации. Так, впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда ООН.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что РФ впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Кроме того, глава государства рассказал, что Россию не включили в новый состав Совета Международной морской организации на 2024-2025 годы - специализированного учреждения ООН, которое служит площадкой для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.

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Дмитрий Кулеба