ua en ru
Нд, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба після вечірньої ракетної атаки звернувся до партнерів: озбройте Україну F-16

Новость на русском →
Субота 05 серпня 2023 21:27
Кулеба після вечірньої ракетної атаки звернувся до партнерів: озбройте Україну F-16 Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на вечірній ракетний обстріл з боку Росії. Він закликав партнерів озброїти Україну винищувачами F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

"Цієї суботи Росія здійснила черговий ракетний залп по Україні. Росія не зупиниться, поки її не зупинять", - заявив він.

Кулеба наголосив, що світ має зосередитися на забезпеченні справедливого і міцного миру.

"Світова спільнота має зосередитися на забезпеченні справедливого і міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і реалізувати українську формулу миру", - додав міністр.

Ракетний обстріл України

Увечері 5 серпня російські війська масово запустили ракети територією України.

Спочатку була інформація про "Калібри" з півдня, які рухалися в бік Києва, а потім повернули в напрямку Хмельницького.

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски "Кинджалів" із Тамбова та "швидкісну ракету" з півночі. Водночас стало відомо і про запуски ракет з території Білорусі.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях. У Запоріжжі окупанти обстріляли околиці, а про ситуацію в інших двох областях поки що інформації немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
Старих форматів більше не буде. Зеленський заявив про продовження кадрових чисток
Старих форматів більше не буде. Зеленський заявив про продовження кадрових чисток
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи