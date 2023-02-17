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Кулеба про оборону Бахмута: якщо Україна відступить, то новим Бахмутом стане інше місто

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П'ятниця 17 лютого 2023 13:06
Кулеба про оборону Бахмута: якщо Україна відступить, то новим Бахмутом стане інше місто Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що їли українські війська відступлять із Бахмута (Донецька область), але новим Бахмутом стане інше місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС України в інтерв'ю WAZ.

"Той, хто скаржиться, що захист забирає надто багато жертв, не повинен забувати: якщо ми відступимо, іншим містом стане новий Бахмут. Ось чому наші солдати борються за кожен квадратний сантиметр землі", - сказав Кулеба.

Він висловив упевненість у тому, що українські сили утримають Бахмут.

Також, за словами міністра, новий наступ РФ уже розпочався і окупанти планують посилити інтенсивність боїв навесні.

"Але їх план не спрацює. За їхніми уявленнями, вони давно мали завоювати Бахмут", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, ми писали, що Захід, як і раніше, стурбований рішучістю України утримати Бахмут. Військові аналітики США вважають, що ЗСУ не можуть одночасно захищати місто та розпочати весняний контрнаступ.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що зі стратегічного погляду Бахмут не дуже важливий , але якщо ворог захопить місто, то вони захочуть піти далі.

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Дмитро Кулеба Бахмут Війна в Україні
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