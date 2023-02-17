Кулеба про оборону Бахмута: якщо Україна відступить, то новим Бахмутом стане інше місто

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що їли українські війська відступлять із Бахмута (Донецька область), але новим Бахмутом стане інше місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС України в інтерв'ю WAZ .

"Той, хто скаржиться, що захист забирає надто багато жертв, не повинен забувати: якщо ми відступимо, іншим містом стане новий Бахмут. Ось чому наші солдати борються за кожен квадратний сантиметр землі", - сказав Кулеба.

Він висловив упевненість у тому, що українські сили утримають Бахмут.

Також, за словами міністра, новий наступ РФ уже розпочався і окупанти планують посилити інтенсивність боїв навесні.