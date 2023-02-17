Кулеба об обороне Бахмута: если Украина отступит, то новым Бахмутом станет другой город
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ели украинские войска отступят из Бахмута (Донецкая область), но новым Бахмутом станет другой город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины в интервью WAZ.
"Тот, кто жалуется, что защита заявляет слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другим городом станет новый Бахмут. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли", - сказал Кулеба.
Он выразил уверенность в том, что украинские силы удержат Бахмут.
Также, по словам министра, новое наступление РФ уже началось и оккупанты планируют усилить интенсивность боев к весне.
"Но их план не сработает. По их представлениям, они давно должны были завоевать Бахмут", - отметил Кулеба.
Напомним, мы писали, что Запад по-прежнему обеспокоен решимостью Украины удержать Бахмут. Военные аналитики США считают, что ВСУ не могут одновременно защищать город и начать весеннее контрнаступление.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, но если враг захватит город, то они захотят пойти дальше.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.