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Кулеба об обороне Бахмута: если Украина отступит, то новым Бахмутом станет другой город

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 13:06
Кулеба об обороне Бахмута: если Украина отступит, то новым Бахмутом станет другой город Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ели украинские войска отступят из Бахмута (Донецкая область), но новым Бахмутом станет другой город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины в интервью WAZ.

"Тот, кто жалуется, что защита заявляет слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другим городом станет новый Бахмут. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли", - сказал Кулеба.

Он выразил уверенность в том, что украинские силы удержат Бахмут.

Также, по словам министра, новое наступление РФ уже началось и оккупанты планируют усилить интенсивность боев к весне.

"Но их план не сработает. По их представлениям, они давно должны были завоевать Бахмут", - отметил Кулеба.

Напомним, мы писали, что Запад по-прежнему обеспокоен решимостью Украины удержать Бахмут. Военные аналитики США считают, что ВСУ не могут одновременно защищать город и начать весеннее контрнаступление.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, но если враг захватит город, то они захотят пойти дальше.

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