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Кулеба про конфіскацію активів Росії в ЄС: є одна об'єктивна перешкода

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу поки що не можуть конфіскувати активи росіян та направити їх на відновлення України через відсутність відповідних юридичних норм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Вже давно вони повинні розробити цей механізм. Прогрес є, але він не такий, який має відповідати вимогам часу. Ми постійно штовхаємо колег, щоб вони рухалися цим шляхом (до конфіскації російських активів - ред.). Вони мають одну об'єктивну перешкоду. У них на початку існували механізми арешту та заморожування активів, але юридичного механізму конфіскації активів не було. Потрібні саме юридичні норми, а це дуже чутлива тема, тому що потрібно вирішити питання імунітетів, треба захиститися від зустрічних позовів", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, Україна визнає, що розробка таких юридичних норм - це ретельна робота, яка потребує часу, але її можна робити швидше.

Нагадаємо, раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що застосування конфіскованих активів РФ для відновлення України має бути закріплене судовим рішенням.

Також ми писали, що, за словами офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, Росія готова вжити "заходів у відповідь", якщо Євросоюз конфіскує її активи та активи її громадян.

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