Кулеба про конфіскацію активів Росії в ЄС: є одна об'єктивна перешкода

Країни Євросоюзу поки що не можуть конфіскувати активи росіян та направити їх на відновлення України через відсутність відповідних юридичних норм.

"Вже давно вони повинні розробити цей механізм. Прогрес є, але він не такий, який має відповідати вимогам часу. Ми постійно штовхаємо колег, щоб вони рухалися цим шляхом (до конфіскації російських активів - ред.). Вони мають одну об'єктивну перешкоду. У них на початку існували механізми арешту та заморожування активів, але юридичного механізму конфіскації активів не було. Потрібні саме юридичні норми, а це дуже чутлива тема, тому що потрібно вирішити питання імунітетів, треба захиститися від зустрічних позовів", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, Україна визнає, що розробка таких юридичних норм - це ретельна робота, яка потребує часу, але її можна робити швидше.