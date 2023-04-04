Кулеба про членство в НАТО: Вільнюс 2023 року - можливість виправити помилки Бухареста 2008 року

"Я сказав все, що Україна думає з приводу аргументу деяких країн, що членство України не на часі, а на часі максимальне збільшення підтримки України з боку НАТО", - заявив він.

Кулеба додав, що мав відверту розмову з союзниками України, на якій "сказали все, що думали".

"Тепер союзники мають все обговорити і вийти на чіткий результат, який буде досягнуто у Вільнюсі. Якщо коротко, мій меседж такий: Вільнюс 2023 року - це нагода виправити помилки Бухареста 2008 року", - наголосив міністр.

Він додав, що повторення того, що двері НАТО залишаються відчиненими, буде недостатнім для України.

Зазначимо, що у 2008 році очікувалося, що на саміті у Бухаресті Україна отримає План дій щодо членства в НАТО. Проте держави-члени тоді відклали таке рішення.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти по 500 млн євро для України щороку.

Крім того, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.

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