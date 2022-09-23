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Кулеба о членстве в НАТО: думаю, что Альянс сейчас хочет присоединиться к Украине

Новина українською →
Нью-Йорк, Пятница 23 сентября 2022 00:38
Кулеба о членстве в НАТО: думаю, что Альянс сейчас хочет присоединиться к Украине Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

НАТО хочет присоединиться к Украине, а не наоборот, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию в Совбезе ООН.

Он принял участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Кулебу спросили о возможном членстве его страны в НАТО.

"Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине", - ответил он.

Напомним, на заседании Кулеба поставил на место главу российской дипломатии Сергея Лаврова за неподобающий выпад в сторону украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Лавров пофантазировал о победе России в войне против Украины, сколько бы времени на это не пришлось потратить.

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Дмитрий Кулеба
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