Кулеба о членстве в НАТО: думаю, что Альянс сейчас хочет присоединиться к Украине
Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
НАТО хочет присоединиться к Украине, а не наоборот, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию в Совбезе ООН.
Он принял участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине.
Кулебу спросили о возможном членстве его страны в НАТО.
"Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине", - ответил он.
Напомним, на заседании Кулеба поставил на место главу российской дипломатии Сергея Лаврова за неподобающий выпад в сторону украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее Лавров пофантазировал о победе России в войне против Украины, сколько бы времени на это не пришлось потратить.
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