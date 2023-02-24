У Кулеби закликали ПАР не заохочувати агресію Росії спільними навчаннями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Ми глибоко розчаровані, що в той час, коли міжнародна спільнота засуджує російську агресію, зокрема країни Африки, і посилює ізоляцію РФ задля припинення війни, південноафриканська влада переймає досвід російської воєнної машини. Верх цинізму полягає в тому, що маневри розпочинаються навколо 24 лютого – в день, коли рік тому Росія розв’язала війну, незнану в Європі з часів Другої світової війни", - йдеться в заяві.

Ніколенко повідомив, що у цих навчаннях бере участь російський фрегат, маркований символами "Z" та "V", під якими нині російська армія скоює воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. До того ж цей корабель несе ракети такого ж типу, які використовуються для вбивства цивільних громадян та знищення критичної інфраструктури в українських містах і селах.

"Закликаємо Південно-Африканську Республіку не заохочувати подальшу агресію Росії та її почуття безкарності, а також стати на захист основоположних принципів міжнародного права та Статуту ООН",- наголосив речник МЗС.