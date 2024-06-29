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Кулеба зустрівся з спецпредставником Китаю

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі спеціальним представником Китаю у європейських справах У Хунбо. Зустріч відбулася на саміті у Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра.

"Провів зустріч із спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії. Я поінформував спецпредставника про перший саміт миру, який відбувся у Швейцарії", - розповів він.

Вони, за словами міністра, обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права.

"Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини в двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському союзі", - зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба та У Хунбо (x.com/DmytroKuleba)

Саміт миру та Китай

15-16 червня у Швейцарії проходив саміт миру. У ньому взяли участь понад 100 країн-учасниць. Представників Китаю не було на заході.

Натомість, як писали ЗМІ, Китай напередодні саміту почав просувати свій "мирний план". Китайська влада пояснювала свою відмову від участі відсутністю на заході російської сторони.

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