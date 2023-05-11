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Кулеба зустрівся з главою МЗС Південної Кореї та обговорив відновлення України

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Четвер 11 травня 2023 22:10
Кулеба зустрівся з главою МЗС Південної Кореї та обговорив відновлення України Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 11 травня, глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Південної Кореї Паком Джином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кулеби у Twitter.

За його словами, Південна Корея підтримує "формулу миру", яку раніше запропонував президент України Володимир Зеленський.

"Ми обговорили участь Кореї у відновленні України", - йдеться у заяві.

Також Кулеба та Джин привітали зростаючу інтенсивність двосторонніх контактів між Україною та Південною Кореєю.

Нагадаємо, що Південна Корея стежить за ситуацією на полі бою в Україні. Сеул розглядає різні варіанти, коли йдеться про допомогу Києву летальною зброєю.

В понеділок, 24 квітня, уряд Південної Кореї запровадив нові заходи експортного контролю щодо Росії та Білорусі.

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