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Кулеба встретился с главой МИД Китая: о чем говорили

Украина, Суббота 17 февраля 2024 21:49
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Кулеба встретился с главой МИД Китая: о чем говорили Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Они обсудили двусторонние отношения и необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Кулеба встретился с китайским коллегой, чтобы обсудить ряд вопросов, в частности:

  • двусторонние отношения,
  • торговлю;
  • необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине.

Глава МИД Украины проинформировал Ван И о видении Украины будущего Саммита глобального мира в Швейцарии.

Во время переговоров министры согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать диалог.

Напомним, мы писали, что по данным западных СМИ, Украина хочет убедить Китай принять участие в глобальном саммите мира.

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