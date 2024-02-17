Кулеба встретился с главой МИД Китая: о чем говорили
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Они обсудили двусторонние отношения и необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Кулеба встретился с китайским коллегой, чтобы обсудить ряд вопросов, в частности:
- двусторонние отношения,
- торговлю;
- необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине.
Глава МИД Украины проинформировал Ван И о видении Украины будущего Саммита глобального мира в Швейцарии.
Во время переговоров министры согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать диалог.
Напомним, мы писали, что по данным западных СМИ, Украина хочет убедить Китай принять участие в глобальном саммите мира.
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