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Кулеба встретился с Блинкеном и призвал США начать обучение украинских пилотов на F-16

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Суббота 18 февраля 2023 19:30
Кулеба встретился с Блинкеном и призвал США начать обучение украинских пилотов на F-16 Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина снова призвала США начать обучение украинских пилотов на F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Я поблагодарил госсекретаря Энтони Блинкена и США за поддержку Украины", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Кулеба и Блинкен обсудили ускорение доставки военной помощи для ВСУ.

"Мы также координировали нашу совместную работу по мобилизации поддержки будущих голосований в ООН", - добавил Кулеба.

Министр снова повторил свой призыв в США начать обучение украинских пилотов на F-16.

Напомним, что группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.

В США предполагают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину во время затягивания войны или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении в других странах.

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