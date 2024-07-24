Кулеба про зустріч з Ван І: я пояснив, що Україна не прогнеться ні під чиї ультиматуми

Україна ніколи не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни. Водночас Китай згодний, що для закінчення війни Російської Федерації в Україні потрібно досягти "сталого миру", а не його ілюзії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, він сказав своєму китайському колезі, що Україна ніколи не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни.

"Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий народ", - сказав він.

Крім того, глава МЗС додав, що Ван I погодився, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен "справедливий та сталий мир".