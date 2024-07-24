Кулеба о встрече с Ван И: я объяснил, что Украина не прогнется ни под чьи ультиматумы
Украина никогда не прогнется ни на какие ультиматумы по завершению войны. В то же время Китай согласен, что для окончания войны Российской Федерации в Украине нужно достичь "устойчивого мира", а не его иллюзии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
По словам Кулебы, он сказал своему китайскому коллеге, что Украина никогда не прогнется ни на какие ультиматумы по поводу завершения войны.
"Украина не прогнулась ни под каким ультиматумом Путина, и Украина никогда не прогнется, если кто-либо в мире попытается говорить с нами на языке ультиматумов. Не такой президент Зеленский, не такое государство Украина и не такой народ", - сказал он.
Кроме того, глава МИД добавил, что Ван I согласился, что нужна не иллюзия мира, а нужен "справедливый и стабильный мир".
Напомним, сегодня Глава МИД провел встречу со своим китайским коллегой, недавно пригласившим Кулебу в Китай.
В ходе встречи министры обсудили войну России против Украины и двусторонние отношения между странами.
Детальнее о визите Кулебы, а также о китайских мирных инициативах и о том, стоит ли рассчитывать на то, что визит станет прорывным, - в материале РБК-Украина.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что после переговоров Киев получил четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
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