Кулеба про зустріч з Сійярто: була корисною та дуже на часі, ми отримали максимум

Кулеба нагадав, що перед цим востаннє зустрічався із Сійярто у 2022 році.

"Тому ця зустріч була дуже на часі й, звісно, корисною. Я вважаю, що максимум, який могли, ми сьогодні отримали. Перше - Петер не сказав нічого поганого", - сказав міністр.

За словами Кулеби, вони із Сійярто обговорили "побоювання щодо намірів один одного".

"Ми відверто проговорили про побоювання щодо намірів один одного. Пояснили один одному все. В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них – в силу різних обставин, це зрозуміло. І те, що ми сьогодні на трьох все це проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", - розповів глава українського МЗС.

Він додав, що переговори здебільшого стосувалися трьох тем: угорської меншини, війни та логіки дій російського диктатора Володимира Путіна, а також зустрічі президента Володимира Зеленського з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Як розповів Кулеба, Сійярто також пояснював, "чому угорці зустрічаються з росіянами і як вони бачать шлях до миру".

Візит Сійярто в Україну та зустріч з Кулебою

Нагадаємо, вчора, 29 січня, голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Ужгорода де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Чиновники зазначили, що переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.

Пізніше в Ужгороді відбулась спільна пресконференція чиновників обох країн, під час якої сторони зробили низку заяв щодо надання допомоги, питань про нацменшини на Закарпатті, секторального співробітництва, повномасштабного вторгення РФ, підготовку зустрічі лідерів України та Угорщини.

Усі подробиці візиту Сійярто в Ужгород та зустрічі представників України та Угорщини - читайте в матеріалі РБК-Україна.