Кулеба: Жоден сантиметр української землі не буде предметом поступок

"Будь-хто може говорити про будь-що будь-де, це їхнє право. Позиція президента, позиція України максимально чітка: міжнародно визнаний кордон України. І жоден квадратний сантиметр української землі не буде предметом дипломатичних або військових поступок", - заявив Кулеба.

Міністр також прокоментував матеріал The Washington Post, де стверджувалося, що в адміністрації Байдена є три моделі завершення війни в Україні.

"Ці моделі на переговорах президентів Байдена і Зеленського не обговорювались. Американська сторона не порушувала питання ні про які моделі", - сказав Кулеба.

Що відомо про "три моделі завершення війни", які опублікували у WP

Нагадаємо, нещодавно авторитетне американське видання The Washington Post опублікувало матеріал, в якому йдеться, що в адміністрації президента США Джо Бадена бачать три різні моделі того, як могла б завершитися війна в Україні шляхом переговорів, а саме:

виведення російських військ з усієї території України, включно з Кримом та Донбасом,

відведення окупаційних військ на лінію 2014 року,

виведення військ РФ з української території включно з Донбасом, але без Криму.

При цьому, як пише видання, президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримає два останніх варіанти, оскільки вони передбачають втрату територій.

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