Кулеба заявил об угрожающем наращивании Россией ядерного потенциала в Крыму

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 23 февраля на Конференции по разоружению 2021 года, передает прес-служба МИД .

Отмечается, что в связи с наращиванием ядерного потенциала РФ в Крыму Кулеба призвал собравшихся рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и развязывание Россией вооруженного конфликта в отдельных районах Донбасса как угрозу ее военной экспансии на восток и юг Европейского континента.

“Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на таких основополагающих международных документах, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие”, - отметил он

Кулеба также заявил о готовности Украины способствовать восстановлению эффективной работы конференции, в частности, принять активное участие в разработке Договора о запрещении производства материалов для ядерного оружия, расщепляющихся или материалов для других ядерных взрывных устройств. По словам министра, Украина готова присоединиться к созданию универсального документа, который предоставлял бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.