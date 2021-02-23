Кулеба заявив про загрозливе нарощування Росією ядерного потенціалу в Криму

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 23 лютого на Конференції з роззброєння 2021 року, передає прес-служба МЗС .

Зазначається, що у зв'язку з нарощуванням ядерного потенціалу РФ в Криму Кулеба закликав присутніх розглядати тимчасову окупацію Кримського півострова та розв'язання Росією збройного конфлікту в окремих районах Донбасу як загрозу її військової експансії на схід та південь Європейського континенту.

“Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на таких засадничих міжнародних документах, як Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та їх знищення, Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію”, - зауважив він.

Кулеба також заявив про готовність України сприяти відновленню ефективної роботи конференції, зокрема взяти активну участь у розробці Договору про заборону виробництва матеріалів для ядерної зброї, що розщеплюються, або матеріалів для інших ядерних вибухових пристроїв. За словами міністра, України готова долучитися до створення універсального документа, який надавав би ефективні гарантії безпеки для неядерних держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.