Кулеба о затягивании помощи США: могли бы уже использовать для спасения жизни украинцев

Если бы американский сенатор Рэнд Пол не заморозил принятие Сенатом США законопроекта о дополнительной помощи Украине, то средства бы уже использовались для спасения жизни украинцев, которые защищают демократический мир.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чиновника в Twitter .

"Мы могли бы уже начать использовать новый пакет помощи США для более эффективного спасения жизней украинцев, которые защищают демократический мир. Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, сенаторы республиканцы и демократы и американский народ оказал сильную поддержку, а сенатор Рэнд Пол задержал столь необходимую поддержку", - написал министр.

Напомним, в Сенате США затормозилось голосование за законопроект о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму около 40 млрд долларов из-за внесенной в последний момент поправки сенатора Рэнда Пола, республиканца от штата Кентукки.

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