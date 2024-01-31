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Кулеба про затримки з постачанням снарядів: немає ситуації, яка не має вирішення

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Якщо Україна не отримає необхідну кількість артилерійських боєприпасів з одного місця, то буде працювати, щоб забезпечити постачання з інших джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю BBC Newsnight.

"Немає жодної ситуації, яка не має вирішення. Якщо ми не отримаємо достатню кількість боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати", - сказав глава МЗС.

Він наголосив, що якою б не була ціна підтримки України для партнерів, ціна забезпечення миру у світі може бути в рази більшою, якщо наша країна не переможе у війні з Росією.

Кулеба додав, що Україна продовжує працювати з обома партіями у США, щоб забезпечення фінансування допомоги.

"ЄС демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. Ми також продовжуємо працювати з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені", - наголосив міністр.

Мільйон снарядів для України

Наприкінці минулої зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року.

Крім прямих постачань зі складів країн-членів ЄС, також організовані спільні закупівлі снарядів.

Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

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