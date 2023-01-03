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Кулеба запросив всіх прихильників "спорту поза політикою" відвідати Дружківку

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Усім, хто хоче допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, необхідно приїхати до Дружківки, де окупанти знищили льодову арену "Альтаїр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС України Дмитра Кулебу в Instagram.

Він наголосив, що всі шанувальники "спорту поза політикою" повинні побачити фото зруйнованої росіянами льодової арени "Альтаїр", де проводили міжнародні змагання та тренувалися як діти, так і дорослі.

Фото: зруйнована льодова арена у Дружківці ("Суспільне Донбас")

Кулеба нагадав, що це була одна з ключових арен для розвитку українського спорту та найбільша в Україні школа хокею та фігурного катання.

"Єдиними ударами, які тут відбувалися, були хокейні буліти. Поки удар не завдали "деполітизовані" російські бомби. Запрошую всіх спортивних функціонерів, які прагнуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що "спорт поза політикою", у тому числі президента МОК Томаса Баха, відвідати "Альтаїр" та особисто переконатися у "спортивній нейтральності" Росії", - зазначив міністр.

За його словами, може тоді у людей, котрі хочуть допустити країну-агресора до змагань, з'явиться розуміння того, чому прикриватися абстрактною "нейтральністю" в такій ситуації аморально.

"Росія та Білорусь повинні нести повну відповідальність за свої злочини проти миру, і їхні спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях так, ніби нічого не сталося", - наголосив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдарили по Дружківці ракетами, внаслідок чого зруйновано льодову арену та низку інших будівель.

Також ми писали, що президент МОК Томас Бах заявив про те, що підтримує участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. За його словами, такої позиції також дотримується президент Франції Еммануель Макрон.

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