Кулеба запросив всіх прихильників "спорту поза політикою" відвідати Дружківку

Він наголосив, що всі шанувальники "спорту поза політикою" повинні побачити фото зруйнованої росіянами льодової арени "Альтаїр", де проводили міжнародні змагання та тренувалися як діти, так і дорослі.

Фото: зруйнована льодова арена у Дружківці ("Суспільне Донбас")

Кулеба нагадав, що це була одна з ключових арен для розвитку українського спорту та найбільша в Україні школа хокею та фігурного катання.

"Єдиними ударами, які тут відбувалися, були хокейні буліти. Поки удар не завдали "деполітизовані" російські бомби. Запрошую всіх спортивних функціонерів, які прагнуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що "спорт поза політикою", у тому числі президента МОК Томаса Баха, відвідати "Альтаїр" та особисто переконатися у "спортивній нейтральності" Росії", - зазначив міністр.

За його словами, може тоді у людей, котрі хочуть допустити країну-агресора до змагань, з'явиться розуміння того, чому прикриватися абстрактною "нейтральністю" в такій ситуації аморально.

"Росія та Білорусь повинні нести повну відповідальність за свої злочини проти миру, і їхні спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях так, ніби нічого не сталося", - наголосив голова МЗС.