Кулеба запросив главу МЗС Кот-д'Івуару на Глобальний саміт миру у Швейцарії

Також очільник МЗС України поінформував колегу про майбутній перший Глобальний саміт миру в Швейцарії та запросив Кот-д'Івуар взяти у ньому участь.

Крім того, сторони з нетерпінням очікують на офіційну інавгурацію Посольства України в столиці країни Абіджані.

Респу́бліка Кот-д'Івуар - держава у західній Африці, що межує на півночі з Малі та Буркіна-Фасо, на сході з Ганою, на заході з Ліберією та Гвінеєю. На півдні омивається Гвінейською затокою Атлантичного океану.